16:50, 17 марта 2026Мир

Страна НАТО выступила с предложением к США и Ирану

РИА Новости: Турция предложила США и Ирану площадку для переговоров
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

Турция предложила Соединенным Штатам и Ирану площадку для проведения переговоров по урегулированию конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве.

«Турецкая сторона предложила США и Ирану свою площадку для возобновления переговоров, однако на данный момент не видит у сторон конструктивного настроя», — сказал собеседник агентства.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Моджтаба Хаменеи не хочет прекращать войну с США и Израилем. По словам источников, позиция нового главы государства по отношению к двум странам «очень жесткая и серьезная» и он намерен мстить.

9 марта президент России Владимир Путин поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана. Он добавил, что Москва «была и будет» надежным партнером Исламской Республики.

