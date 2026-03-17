Страны Персидского залива призвали Трампа «навсегда нейтрализовать» Иран

Reuters: Страны Персидского залива призвали США навсегда нейтрализовать Иран

Страны Персидского залива призвали президента США Дональда Трампа «навсегда нейтрализовать» Иран. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

Утверждается, что сначала страны залива отговаривали главу Белого дома от войны с Ираном, однако сейчас они призывают Трампа «не останавливаться». Государства обеспокоены тем, что Иран угрожает нефтяной отрасли региона и зависящим от нее экономикам.

«В Персидском заливе широко распространено мнение, что Иран пересек все красные линии в отношениях со всеми странами региона. Сначала мы защищали их и выступали против войны. Но как только они начали наносить удары по нам, они стали врагами. Другого способа классифицировать их нет», — сказал знакомый с позицией правительства Саудовской Аравии источник.

Ранее Трамп заявил о скором завершении конфликта в Иране. Он подчеркнул, что «долго ждать не придется». Глава Белого дома допустил, что конфликт может быть закончен уже на этой неделе, однако усомнился в том, что это произойдет.