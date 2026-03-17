Супруги раскрыли способы чаще заниматься сексом после нескольких лет брака

36-летний Руперт и 31-летняя Ева, прожившие несколько лет в браке, поделились практиками, которые помогают им поддерживать насыщенную сексуальную жизнь и улучшать секс в браке. Об этом они рассказали в интервью изданию The Guardian.

По словам Руперта и Евы, после нескольких лет брака их интимная жизнь пошла на спад, поэтому они стали пробовать разные методы исправить это. По их словам, работающим способом оказалось изменение привычного сценария свиданий. Теперь пара сначала занимается сексом, а уже потом отправляется на свидание или ужин. Такой подход снижает напряжение, так как раньше после еды и вина до интимной близости дело не доходило.

Кроме того, супруги не боятся экспериментировать в интимной жизни. Руперт рассказал, что в спальне используют элементы игры, такие как связывание рук или использование зеркала, чтобы лучше видеть партнершу и усиливать ощущение близости.

Ева подчеркнула, что сексуальные отношения в браке требуют внимания и практики. «Сексуальную жизнь нужно тренировать так же, как и тело», — заключила она.

