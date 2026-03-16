Женщина рассказала об изумившей ее ночной привычке нового 65-летнего бойфренда

Женщина по имени Тэмми переночевала у своего нового 65-летнего бойфренда Чарльза и была изумлена его неожиданными привычками. Ее рассказ опубликовало издание Metro.

43-летняя Тэмми рассказала, что познакомилась с Чарльзом три месяца назад. По ее словам, с самого начала он наврал ей про свой возраст, сказав, что ему 50. Он также заявлял, что не курит, хотя на самом деле мужчина начинает день с нескольких сигарет подряд. Кроме того, у него есть проблемы с эрекцией, поэтому они не занимаются сексом, за исключением оральных ласк.

Но больше всего женщину шокировала его привычка спать в грязной ночной сорочке. «Я даже не знала, что такие существуют где-то, кроме как в фильме по Диккенсу, который показывают на Рождество. Но каким-то образом Чарльз раздобыл ее, возможно, ограбив чью-то могилу», — рассказала Тэмми.

Несмотря на эти недостатки, женщина не собирается расставаться с возлюбленным. По словам Тэмми, у ее бойфренда много положительных качеств: он интересный собеседник, умен и в обычной одежде выглядит так, будто сошел с обложки модного журнала. Чтобы решить ночную проблему, она предложила купить Чарльзу новые сорочки, чтобы он мог их стирать.

