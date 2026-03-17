15:50, 17 марта 2026Наука и техника

Сверхтяжелую ракету США выкатят на стартовый стол для пуска с экипажем к Луне

Иван Потапов
Фото: NASA / Cory Huston

Американскую сверхтяжелую ракету Space Launch System (SLS) не ранее 20 марта выкатят на стартовый стол для продолжения подготовки к пуску корабля Orion с экипажем к Луне. Об этом сообщает НАСА.

«В настоящее время команды планируют выкатить ракету [миссии] Artemis II НАСА из сборочного цеха на стартовую площадку 39B не ранее пятницы, 20 марта, сохраняя возможность запуска в среду, 1 апреля», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что ранее выкатку ракеты с установленным в ее головной части космическим кораблем планировалось провести 19 марта, однако из-за проблемы с кабелем электропитания основной ступени носителя данное мероприятие было отложено на сутки. Согласно НАСА, выкатка ракеты на гусеничном транспортере занимает до 12 часов.

Ранее НАСА сообщило, что запуск лунной миссии Artemis II планируется провести в День дураков — 1 апреля.

На борту корабля Orion в ходе миссии Artemis II будут находиться астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен. Носитель с космическим кораблем в головной части должен отправить экипаж в 10-дневное путешествие в дальний космос, совершив пролет мимо Луны.

