09:10, 17 марта 2026Мир

Трамп потребовал десять миллиардов долларов моральной компенсации

Politico: Трамп потребовал у «Би-Би-Си» миллиарды моральной компенсации за фильм
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп потребовал у британской телерадиокомпании «Би-Би-Си» десять миллиардов долларов моральной компенсации в суде за документальный фильм. Об этом сообщает журнал Politico.

«Юридическая команда Трампа заявила, что иск требует более 10 миллиардов долларов в качестве возмещения ущерба, хотя документы, сопровождающие подачу жалобы, оценивают эту цифру в 5 миллиардов долларов», — уточняет издание.

Команда юристов, нанятая Трампом, обвинила британцев в «намеренной и злонамеренной дискредитации», а также в «распространении фейков».

Ранее сообщалось, что первая леди США Мелания Трамп представит документальный фильм о своей жизни 30 января 2026 года. Лента, приобретенная Amazon за 40 миллионов долларов, охватывает период за 20 дней до второй инаугурации ее мужа Трампа, и рассказывает историю глазами самой супруги.

