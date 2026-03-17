Трамп счел за честь захват одного острова

WP: Трамп заявил, что счел бы за честь захват Кубы

Президент США Дональд Трамп заявил, что счел бы за честь захват Кубы. Его цитирует газета The Washington Post.

«Я верю, что мне выпадет честь захватить Кубу», — заявил он.

На уточняющий вопрос журналист, имеется ли в виду военный захват или захват в фигуральном смысле, Трамп ответил, что остров ему хочется завоевать «в какой-либо форме, освободить его или забрать».

«Я могу сделать все, что захочу», — пояснил хозяин Белго дома.

Ранее США заявили властям Кубы, что для достижения значимого прогресса в двухсторонних переговорах президент Мигель Диас-Канель должен уйти в отставку.