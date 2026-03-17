Трамп счел за честь захват одного острова

08:09, 17 марта 2026Мир

WP: Трамп заявил, что счел бы за честь захват Кубы
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что счел бы за честь захват Кубы. Его цитирует газета The Washington Post.

«Я верю, что мне выпадет честь захватить Кубу», — заявил он.

На уточняющий вопрос журналист, имеется ли в виду военный захват или захват в фигуральном смысле, Трамп ответил, что остров ему хочется завоевать «в какой-либо форме, освободить его или забрать».

«Я могу сделать все, что захочу», — пояснил хозяин Белго дома.

Ранее США заявили властям Кубы, что для достижения значимого прогресса в двухсторонних переговорах президент Мигель Диас-Канель должен уйти в отставку.

