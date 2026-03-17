Трамп сообщил о потоплении уникальных кораблей Ирана

Трамп: США потопили все 22 иранских минных заградителя

Американские силы потопили все 22 минных заградителя Ирана — это специализированные военные корабли, предназначенные для погружения мин вглубь. Об этом сказал президент США Дональд Трамп в рамках брифинга.

«Как бы вы отнеслись к тому, что у Ирана было 22 лодки, единственная функция которых — опускать мину на определенное количество футов вглубь?», — отметил глава Белого дома, подчеркнув, что теперь все эти судна уничтожены.

До этого он говорил, что военные нанесли урон более 30 иранским минным заградителям.

Ранее официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Соединенные Штаты поразили более семи тысяч целей в операции против Ирана. По словам пресс-секретаря, потопленными оказались более 100 иранских кораблей.