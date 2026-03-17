02:10, 17 марта 2026

Трамп восхитился убитым иранским генералом

Трамп назвал убитого Касема Сулеймани восхитительным генералом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп похвалил иранского генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, убитого в результате военной операции американских военных в январе 2020 года.

Глава государства отметил, что Сулеймани был «восхитительным генералом», но «порочным, ужасным человеком».

Ранее Трамп прокомментировал атаку на Сулеймани, подчеркнув, что это была «успешная операция».

Сулеймани попал под авиаудар США в Багбаде 3 января 2020 года. В то время Трамп занимал пост президента США. Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что страна не простит американцам случившееся и обязательно ответит им должным образом.

