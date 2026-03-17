Трамп восхитился убитым иранским генералом

Трамп назвал убитого Касема Сулеймани восхитительным генералом

Президент США Дональд Трамп похвалил иранского генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, убитого в результате военной операции американских военных в январе 2020 года.

Глава государства отметил, что Сулеймани был «восхитительным генералом», но «порочным, ужасным человеком».

Ранее Трамп прокомментировал атаку на Сулеймани, подчеркнув, что это была «успешная операция».

Сулеймани попал под авиаудар США в Багбаде 3 января 2020 года. В то время Трамп занимал пост президента США. Бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что страна не простит американцам случившееся и обязательно ответит им должным образом.