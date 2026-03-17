Трампу указали на одну ошибку в войне с Ираном

Politico: Масштаб ударов США по Ирану может затруднить свержение режима

Некоторые соратники президента США Дональда Трампа считают, что масштаб первых американских ударов, в результате которых погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, члены его семьи, а также десятки высокопоставленных командиров может затруднить свержение режима. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Вы убили одного человека, а следующий оказался еще более радикальным. Вы убили его отца и жену. Как вы думаете, он станет более — или менее — разумным?» — сказал источник, близкий к Белому дому, имея в виду нового верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи, сына покойного лидера.

По словам собеседника издания, развертывание войск на местах не является «инстинктом» Трампа, и предположил, что это обрушит рейтинг одобрения Трампа до уровня бывшего президента США Ричарда Никсона после Уотергейтского скандала.

Уточняется, что рейтинг одобрения Трампа колеблется около 40 процентов, снизившись с более чем 50 процентов в начале его срока, а то время как рейтинг одобрения Никсона на момент его отставки составлял около 25 процентов.

Ранее Трамп заявил, что нападение США на Иран помогло предотвратить третью мировую войну. По его словам, если бы США не напали на Иран, то у Исламской Республики появилось бы ядерное оружие, которым она бы ударила по Израилю и всему Ближнему Востоку.

11 марта российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном «опасно деградирующую» ситуацию на Ближнем Востоке. Путин подчеркнул необходимость прекращения эскалации конфликта и урегулирования кризиса путем переговоров.

