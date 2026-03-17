Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:09, 17 марта 2026Мир

ЦАХАЛ объявила новую масштабную серию ударов по объектам правительства Ирана

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilia Yefimovich / Getty Images

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале новой масштабной серии ударов по объектам правительства Ирана в Тегеране. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля начала широкомасштабную серию ударов по инфраструктуре властей Ирана в Тегеране», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь комитета по энергетике парламента Исламской Республики Эсмаил Хосейни заявил, что любые попытки противников Тегерана напасть на остров Харк приведут к последствиям, которые будут более унизительными, чем в Ормузском проливе. «Если враги планируют посягнуть на остров Харк, им следует знать, что их ждет унижение еще более сильное, чем в Ормузском проливе, и остров станет кладбищем захватчиков», — подчеркнул иранский чиновник.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok