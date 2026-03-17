ЦАХАЛ объявила новую масштабную серию ударов по объектам правительства Ирана

ЦАХАЛ объявила о начале новой серии ударов по объектам правительства Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале новой масштабной серии ударов по объектам правительства Ирана в Тегеране. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля начала широкомасштабную серию ударов по инфраструктуре властей Ирана в Тегеране», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь комитета по энергетике парламента Исламской Республики Эсмаил Хосейни заявил, что любые попытки противников Тегерана напасть на остров Харк приведут к последствиям, которые будут более унизительными, чем в Ормузском проливе. «Если враги планируют посягнуть на остров Харк, им следует знать, что их ждет унижение еще более сильное, чем в Ормузском проливе, и остров станет кладбищем захватчиков», — подчеркнул иранский чиновник.