13:54, 17 марта 2026

Иран пообещал унижения противникам в случае нападения на остров Харк

Варвара Кошечкина
Фото: Planet Labs PBC / Handout via Reuters

Противники Тегерана в случае нападения на остров Харк окажутся в более унизительном положении, чем в Ормузском проливе. Об этом заявил пресс-секретарь комитета по энергетике парламента Исламской Республики Эсмаил Хосейни, его слова приводит агентство Tasnim.

«Если враги планируют посягнуть на остров Харк, им следует знать, что их ждет унижение, еще более сильное, чем унижение в Ормузском проливе, и остров станет кладбищем захватчиков», — отметил он.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Исламской республики Али Лариджани заявил, что Иран в ближайшее время одержит победу над теми, кто был связан с преступлениями скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна.

11 марта иранский телеканал Press TV показал ракету с подписью, посвященную жертвам Эпштейна. Уточняется, что фото было сделано перед ее запуском по позициям США и Израиля.

