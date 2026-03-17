Иран скоро одержит победу над теми, кто был связан с преступлениями американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Исламской республики Али Лариджани в своем аккаунте социальной сети Х.
«47 лет назад (...) безумный премьер-министр режима [шаха Мохаммада Резы] Пехлеви утверждал, что толпы на улицах были ненастоящими и что их голоса звучали на магнитофонных записях. Теперь Трамп говорит, что сцены, где миллионы людей собрались на митинги против США и Израиля, сфабрикованы. Историческая победа Ирана над остатками сети "острова Эпштейна" близка», — отметил он.
11 марта иранский телеканал Press TV показал ракету с подписью, посвященную жертвам Эпштейна. Сообщается, что фото было сделано перед ее запуском по позициям США и Израиля.
30 января Министерство юстиции США опубликовало новые рассекреченные документы по делу скандального финансиста. Среди них были электронные письма, из содержания которых следует, что он годами пытался добиться встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль не получал каких-либо предложений от Эпштейна о встрече с Путиным.