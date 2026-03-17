Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:05, 17 марта 2026Мир

В Иране заявили о скорой победе над остатками сети «острова Эпштейна»

В Иране заявили о скорой победе над остатками сети «острова Эпштейна»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Иран скоро одержит победу над теми, кто был связан с преступлениями американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Исламской республики Али Лариджани в своем аккаунте социальной сети Х.

«47 лет назад (...) безумный премьер-министр режима [шаха Мохаммада Резы] Пехлеви утверждал, что толпы на улицах были ненастоящими и что их голоса звучали на магнитофонных записях. Теперь Трамп говорит, что сцены, где миллионы людей собрались на митинги против США и Израиля, сфабрикованы. Историческая победа Ирана над остатками сети "острова Эпштейна" близка», — отметил он.

11 марта иранский телеканал Press TV показал ракету с подписью, посвященную жертвам Эпштейна. Сообщается, что фото было сделано перед ее запуском по позициям США и Израиля.

30 января Министерство юстиции США опубликовало новые рассекреченные документы по делу скандального финансиста. Среди них были электронные письма, из содержания которых следует, что он годами пытался добиться встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль не получал каких-либо предложений от Эпштейна о встрече с Путиным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Боролись с огнем более 30 часов». В Красном море произошел пожар на американском авианосце. Что известно?

    Еще в одной азиатской стране заявили о намерении купить нефть из России

    Московское метро начали готовить к весне

    Культовый актер поблагодарил Бога за непопадание в файлы Эпштейна

    Мировой экономике спрогнозировали проблемы из-за войны в Иране

    Под Москвой ребенку сломали палец в детсаду на занятии по музыке

    Синоптик назвала срок исчезновения снега в Москве

    В Европе обвинили Зеленского в намеренном заятигивании конфликта

    Отец семерых детей в 61 год ушел на СВО в тайне от семьи

    Набор с перекусами для гостей «Оскара» описали фразой «в самолете лучше кормят»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok