09:03, 17 марта 2026

Туристка описала пять действий фразой «разрешены в России, но запрещены в других странах»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Algimantas Barzdzius / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша описала пять простых действий фразой «разрешены в России, но запрещены в других странах». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Например, в России туристы могут беспрепятственно фотографировать здания, улицы, архитектуру, но не во всех государствах этот обычный процесс разрешен.

«Например, в Эмиратах запрещено фотографировать государственные учреждения, полицейские участки, базы и некоторые другие объекты<...> во Вьетнаме, в аэропорту на острове Фукуок, запрещены фото и видео-съемка. Я так чуть не попала», — объяснила она.

Кроме того, если в кадр туриста в России попали дети, это не станет проблемой, а в странах Европы этот вопрос серьезно отслеживается. «Считается, что фотографировать чужих детей без разрешения родителей нельзя», — добавила блогерша.

Также в список автора попало кормление голубей — за это могут оштрафовать в Венеции, отказ от видеорегистраторов на машинах в Германии из-за нарушения личных прав и обязательная сортировка мусора в Европе.

Ранее Елена побывала в Германии и описала страну словами «за тобой все время присматривают». По ее словам, сначала она считала многие факты об этой стране мифами, однако убедилась в обратном после поездки туда.

