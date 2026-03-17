14:49, 17 марта 2026Мир

В Европе ответили на призыв Трампа по Ормузскому проливу

Мицотакис: Греция и Европа не будут участвовать в военных операциях вблизи Ирана
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Stringer / Reuters

Греция и Европа не будут участвовать в военных операциях вблизи Ирана. С таким заявлением выступил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, его слова приводит агентство Bloomberg.

«Простой ответ — нет, Греция не собирается участвовать ни в каких операциях в районе нынешнего театра военных действий. Я сомневаюсь, что сейчас в Европе есть большой интерес к подобной миссии», — отметил политик.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, отправить военные корабли в Ормузский пролив.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

