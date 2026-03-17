15:41, 17 марта 2026

В Иране пригрозили расправой пользователям Starlink

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Morteza Nikoubazl / NurPhoto via Getty Images

Власти Ирана изъяли несколько сотен терминалов Starlink в ходе масштабной операции. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на министерство разведки исламской республики.

В ведомстве подчеркнули, что использование систем Starlink считается преступлением. В условиях военных действий это влечет самое жесткое наказание, особенно для лиц, связанных с США и Израилем.

Местоположение систем было определено с помощью современных технических средств, также под контроль был взят незаконный интернет-трафик пользователей.

12 февраля стало известно, что США тайно поставили в Иран терминалы системы спутниковой связи Starlink на фоне прошедших в январе в стране протестов. Отмечалось, что США контрабандой ввезли в страну около шести тысяч комплектов спутникового интернета, что стало первым случаем прямой отправки Starlink в Иран с американской стороны.

Незадолго до этого Госдепартамент США закупил почти семь тысяч терминалов Starlink, чтобы помочь противникам иранских властей. По словам официальных лиц, президент США Дональд Трамп знал о поставках, но неизвестно, одобрил ли он этот план лично.

