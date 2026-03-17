09:13, 17 марта 2026

В ОАЭ вспыхнул пожар после атаки БПЛА

Виктория Кондратьева
Фото: Reuters

Из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в нефтепромышленной зоне эмирата Фуджейра вновь вспыхнул пожар. Об этом сообщает Gulf News.

«Компетентные органы эмирата Фуджейра подтвердили, что в результате атаки беспилотника в нефтепромышленной зоне Фуджейры вспыхнул пожар. Сообщений о пострадавших нет», — передает агентство.

Отмечается, что спасатели «незамедлительно отреагировали на инцидент» и продолжают прилагать усилия по тушению пожара.

16 марта Иран атаковал порт Фуджейра в ОАЭ. Источники агентства Bloomberg сообщили, что в результате атаки погрузка нефти в порту была приостановлена.

11 марта российский президент Владимир Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Стороны обсудили «опасно деградирующую» ситуацию на Ближнем Востоке. Путин подчеркнул необходимость прекращения эскалации конфликта и урегулирования кризиса путем переговоров.

