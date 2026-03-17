Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:39, 17 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на вопрос об участии страны в гонке вооружений

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Россия ни с кем не соревнуется в гонке вооружений, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат ответил на соответствующий вопрос.

«Наша страна ни с кем не соревнуется. Наша страна укрепляет свою обороноспособность. Но, естественно, наш недруг — это все страны НАТО. Они как раз вооружаются, пытаются больший процент своего бюджета отправить на военно-промышленный комплекс. Усиливают свои корпорации, которые занимаются военно-промышленным комплексом», — заметил Колесник.

Депутат рассказал, что страны НАТО пытаются создать новые виды оружия.

«Они пытаются попросить ядерное оружие у Франции, Великобритании, которые являются в Европейском театре военных действий владельцем ядерного оружия. Эстония пытается, Польша», — добавил он.

А мы должны поддерживать свою оборонную способность на должном уровне. Более того, мы пока что кратно их превосходим по вооружению

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

Ранее министр войны США Пит Хегсе сообщил, что частью разрабатываемой системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» станут оружейные системы в космосе. Он уточнил, что речь идет о создании «революционного щита» из оружия и датчиков.

Глава Пентагона отметил, что космос в ближайшие столетия останется главным полем битвы за будущее мира. По его мнению, «тот, кто контролирует космос, контролирует борьбу».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok