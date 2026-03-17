В России спроектировали нейросетевой боевой дрон

Специалисты Московского высшего общевойскового командного училища (МВОКУ) спроектировали наземный робототехнический комплекс (НРТК) со встроенной системой управления, которая работает на основе нейросети. Об этом сообщает ТАСС.
Агентство ознакомилось с патентом. Разработка представляет собой гусеничную платформу с модулями, которые можно оперативно менять. Для управления используется FPV-система и решение на основе нейросети. Оно позволяет выполнять задачи независимо от оператора. При потере сигнала от воздействия систем радиоэлектронной борьбы аппарат автоматически идет к стартовой позиции.
Боевой дрон может выполнять разведывательные задачи и осуществлять огневую поддержку в различных условиях. Также НРТК способен устанавливать противотанковые мины ТМ-62. Модульная конструкция позволяет адаптировать машину к задаче.
Ранее в марте стало известно, что новый НРТК «Уран-3» передали на испытания. Гусеничный робот оснащен тралом для обезвреживания противопехотных мин. Он также несет боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом.