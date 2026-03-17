Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:07, 17 марта 2026Наука и техника

В России спроектировали нейросетевой боевой дрон

Специалисты МВОКУ спроектировали боевой дрон с управлением на основе нейросети
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Специалисты Московского высшего общевойскового командного училища (МВОКУ) спроектировали наземный робототехнический комплекс (НРТК) со встроенной системой управления, которая работает на основе нейросети. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство ознакомилось с патентом. Разработка представляет собой гусеничную платформу с модулями, которые можно оперативно менять. Для управления используется FPV-система и решение на основе нейросети. Оно позволяет выполнять задачи независимо от оператора. При потере сигнала от воздействия систем радиоэлектронной борьбы аппарат автоматически идет к стартовой позиции.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Боевой дрон может выполнять разведывательные задачи и осуществлять огневую поддержку в различных условиях. Также НРТК способен устанавливать противотанковые мины ТМ-62. Модульная конструкция позволяет адаптировать машину к задаче.

Ранее в марте стало известно, что новый НРТК «Уран-3» передали на испытания. Гусеничный робот оснащен тралом для обезвреживания противопехотных мин. Он также несет боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности пожара на американском авианосце

    Подмосковных дачников предупредили о штрафе за одно растение

    Тяжелораненный россиянин оказался связан с полицией

    В России прокуратура вступилась за лишенного за пьяную езду водителя

    Раскрыта схема хищения миллионов рублей у предприятий ОПК

    Депутат Госдумы назвал позицию Турции по Крыму близорукой

    Оставшуюся у Глуховского в Москве квартиру арестовали

    Директор Долиной поблагодарил россиян за поддержку певицы

    Россиянки признались в нежелании готовить в отпуске

    Жених заболевшей раком Лерчек ответил не верящим в ее диагноз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok