19:13, 17 марта 2026

В российском аэропорту задержали пассажирку со старинной книгой на немецком языке

Таможенники в аэропорту Уфы обнаружили у пассажирки старинный учебник анатомии
Алина Черненко

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Таможенники в аэропорту Уфы обнаружили у пассажирки фолиант немецкой анатомической школы. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Уточняется, что женщину, собиравшуюся в Ташкент, задержали в зеленом коридоре в ходе выборочного контроля. В ее сумке лежал изданный в 1920 году учебник на немецком языке под названием Lehrbuch der Anatomie Abteilung 6/ Sinnesorgane Generalregister XI. Auflage («Руководство анатомии человека», том 6 «Органы чувств», 11 издание). Он был выпущен в типографии Georg Thieme города Лейпциг.

Женщина пояснила, что собиралась вывезти старинную книгу из российского города по просьбе знакомой, которая планировала передать ее преподавателю Самаркандского университета. О том, что фолиант представляет культурную ценность, она не знала.

Экспертиза подтвердила подлинность книги. В отношении пассажирки возбудили дела об административных правонарушениях по статьям о недекларировании и несоблюдении запретов и ограничений, установленных таможенным законодательством ЕАЭС. Наказания по ним — штраф и конфискация товара.

В ФТС напомнили пассажирам, что для вывоза культурных ценностей необходимо получить заключение Минкультуры России и подать таможенную декларацию.

Ранее другая пассажирка попыталась вывезти в Венгрию монеты времен Российской империи и попалась на таможне в московском аэропорту Внуково. Изделия представляли собой культурную ценность.

