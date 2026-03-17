В США опровергли слова Трампа о поддержке его предшественником войны с Ираном

NBC: Предшественники Трампа не сообщали ему о поддержке операции против Ирана

Ни один из четырех ныне живущих бывших президентов США не выражал поддержку американскому лидеру Дональду Трампу и начатой им военной операции против Ирана. Об этом сообщает телеканал NBC News.

По словам помощника 42-го президента США Билла Клинтона, Трамп в своей речи точно говорил не о нем. Помощник Джорджа Буша-младшего заявил, что «они не контактировали».

Помощник Барака Обамы также сообщил о том, что «разговоров [с Трампом] в последнее время не было». По данным телеканала, экс-президент Джо Байден тоже не обсуждал иранский вопрос с действующим главой государства.

Ранее Трамп заявил, что один из его предшественников поддержал начало войны с Ираном. «Я беседовал с одним бывшим президентом [США]. Он заявил: "Как бы мне хотелось, чтобы это сделал я". Но они этого не сделали. Это делаю я», — сказал он.

