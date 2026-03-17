Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:04, 17 марта 2026

Власти пообещали 815 миллионов рублей за информацию о толстом убийце

В США пообещали миллион долларов за помощь в поимке толстого убийцы Карденаса
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Beata Zawrzel / NurPhoto via Getty Images

Власти США пообещали миллион долларов (815 миллионов рублей) за информацию о толстом убийце, который скрывается от полиции уже семь лет. Об этом пишет New York Post.

Омар Александр Карденас разыскивается за преступление, совершенное в Калифорнии в 2019 году. Тогда он расправился с 47-летним Джабари Дюма около парикмахерской в Лос-Анджелесе. После этого Карденас скрылся, и у полиции до сих пор нет о нем никакой информации.

Недавно мужчину внесли в десятку самых разыскиваемых ФБР преступников и пообещали миллион долларов за помощь в его поимке. Одной из главных примет преступника в объявлении о розыске представители властей отметили его тучность: при росте 168 сантиметров он весит около 140 килограммов.

Материалы по теме:
За голову участника Олимпиады назначили награду 10 миллионов долларов. Как он стал одним из самых опасных преступников США?
За голову участника Олимпиады назначили награду 10 миллионов долларов. Как он стал одним из самых опасных преступников США?
11 марта 2025
Пилот Пабло Эскобара впервые рассказал о работе на наркобарона. Какие новые подробности он раскрыл о знаменитом преступнике?
Пилот Пабло Эскобара впервые рассказал о работе на наркобарона.Какие новые подробности он раскрыл о знаменитом преступнике?
25 июня 2025
«Тот, кто убивает друзей» Из тюрьмы неожиданно выпустили самого кровавого мексиканского наркобарона. Чем он известен?
«Тот, кто убивает друзей»Из тюрьмы неожиданно выпустили самого кровавого мексиканского наркобарона. Чем он известен?
6 сентября 2024

Ранее ФБР арестовало участника Олимпийских игр 2002 года Райана Джеймса Уэддинга, который подозревается в руководстве транснациональным наркокартелем. Мужчина также находился в списке десяти самых разыскиваемых преступников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Орбан предупредил о подготовке Европы к войне с Россией. Где премьер Венгрии увидел будущие поля сражений?

    Власти пообещали 815 миллионов рублей за информацию о толстом убийце

    Названа неочевидная опасность просроченной интимной смазки

    Президент Финляндии рассказал о разочаровании из-за Трампа

    Президент Финляндии прокомментировал угрозу Трампа в адрес НАТО

    Боевые возможности Ирана восхитили президента Финляндии

    В Иране высказались о сроках войны с США

    Девушка указала потенциальной свекрови на «запретную территорию» и нарвалась на критику

    США потребовали от президента одной страны уйти в отставку

    Трамп восхитился убитым иранским генералом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok