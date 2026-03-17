Власти пообещали 815 миллионов рублей за информацию о толстом убийце

В США пообещали миллион долларов за помощь в поимке толстого убийцы Карденаса

Власти США пообещали миллион долларов (815 миллионов рублей) за информацию о толстом убийце, который скрывается от полиции уже семь лет. Об этом пишет New York Post.

Омар Александр Карденас разыскивается за преступление, совершенное в Калифорнии в 2019 году. Тогда он расправился с 47-летним Джабари Дюма около парикмахерской в Лос-Анджелесе. После этого Карденас скрылся, и у полиции до сих пор нет о нем никакой информации.

Недавно мужчину внесли в десятку самых разыскиваемых ФБР преступников и пообещали миллион долларов за помощь в его поимке. Одной из главных примет преступника в объявлении о розыске представители властей отметили его тучность: при росте 168 сантиметров он весит около 140 килограммов.

Ранее ФБР арестовало участника Олимпийских игр 2002 года Райана Джеймса Уэддинга, который подозревается в руководстве транснациональным наркокартелем. Мужчина также находился в списке десяти самых разыскиваемых преступников.