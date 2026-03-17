Влияние поставок из России на спасение мира от продовольственного кризиса оценили

«Известия»: Из-за обвала поставок удобрений миру грозит продовольственный кризис

Блокировка поставок через Ормузский пролив ко всему прочему привела к остановке примерно половины мирового экспорта удобрений, что может сорвать посевную кампанию и спровоцировать продовольственный кризис в Европе и Азии. Об этом пишут «Известия», собеседники которых указывают, что спасти от глобальных проблем способны поставки из России.

«Учитывая высокую сезонность спроса, подобный логистический шок способен привести к росту издержек аграриев и усилить инфляционное давление на глобальные продовольственные рынки уже в ближайшие кварталы», — отметила, в частности, руководитель проектов компании «Имплемента» Евгения Попова.

С учетом того, что себестоимость азотных удобрений на 70-90 процентов определяется ценами на газ, которые сразу после начала иранского конфликта подскочили в Европе, российская продукция «стала очень конкурентоспособной и привлекательной для многих импортеров», подчеркнул доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов. «Крупнейшими покупателями отечественных азотных удобрений выступают Бразилия и Индия, но их также приобретают и многие другие страны, включая США и государства ЕС», — оценил он.

Так, для Индии, которая из-за самой большой в мире численности населения очень сильно зависит от урожая таких базовых культур как рис и пшеница, в этой ситуации «один из немногих быстрых и реальных вариантов — это резко увеличить закупки карбамида у России», говорится также в публикации.

Ранее стало известно, что блокировка Ираном Ормузского пролива привела к удвоению спотовых цен на гелий, поставки которого на мировой рынок на 40 процентов обеспечивал Ближний Восток. Речь идет о довольно редком газе, производство которого сосредоточено лишь в нескольких странах мира, среди которых в 2025 году лидировали Катар с производством в 63 миллиона кубометров и США с 81 миллионом. Сам гелий используется в таких отраслях, как производство медицинского оборудования и ракет, а также газ важен при изготовлении полупроводников.