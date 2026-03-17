12:34, 17 марта 2026

Врач назвал самые нелепые мифы о здоровье

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Volha_R / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики Амир Хан назвал четыре самых нелепых мифа о способах поддержать здоровье. На его слова обратило внимание издание Daily Mail.

По словам врача, сравнительно недавно возник миф о так называемом циклическом употреблении семян. Его сторонники утверждают, что, если женщины будут употреблять различные семена в определенные фазы цикла, это поможет стабилизировать гормональный фон. Хан назвал эту практику абсолютно бесполезной.

Вторым мифом врач назвал утверждение о том, что некоторые БАДы тоже могут повлиять на уровень различных гормонов. Доктор заверил, что организм самостоятельно справляется с этой задачей. Если же возникают проблемы, необходимо серьезное обследование и лечение.

Хан добавил, что не соответствует действительности и утверждение о том, что средства для детокса помогают избавиться от токсинов или паразитов. Врач заверил, что на самом деле такие препараты — это обычные слабительные.

Доктор добавил, что, несмотря на распространенное мнение, отеки на лице крайне редко могут появиться из-за кортизола. По его словам, этот гормон может изменить черты лица, но это происходит крайне редко и при наличии определенных заболеваний мозга.

«В таких советах утверждается, что есть простой способ решить любую проблему. В действительности же у организма уже есть чрезвычайно сложные системы которые контролируют гормоны, детоксикацию, метаболизм и иммунитет», — заключил врач.

Ранее врач-диетолог Марьяна Джутова рассказала, что чаще всего отеки вызывают избыток соли в организме и алкоголь. Также причиной может быть недостаток белка.

