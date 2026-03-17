10:34, 17 марта 2026Забота о себе

Гастроэнтеролог Невес: Идеальный стул имеет форму колбаски
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Гастроэнтеролог Итала Невес заявила, что по консистенции кала можно судить о состоянии желудочно-кишечного тракта. В разговоре с изданием Metropoles она описала идеальный стул.

По словам Невес, идеальный кал является гладким и мягким, а также имеет форму колбаски. Очень твердый и фрагментированный кал указывает на запор и замедленный кишечный транзит, а пастообразный и жидкий возникает при диарее и быстром продвижении пищи по кишечнику.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

Особого внимания заслуживает стул в виде тонкой ленты, подчеркнула врач. Обычно он появляется из-за сужения толстой кишки по тем или иным причинам.

Важно также следить за тем, чтобы в кале не было крови и слизи, добавила проктолог Мария Бьянка Корте. «Наличие крови или слизи может быть связано с доброкачественными состояниями, такими как геморрой или анальные трещины, но также может быть связано с воспалением кишечника или опухолями», — рассказала она.

Ранее гастроэнтеролог Инна Мазько заявила, что некоторым людям нельзя соблюдать пост. Медик призвала отказаться от этой идеи при наличии панкреатита и язвенной болезни.

    Последние новости

    Раскрыты подробности пожара на американском авианосце

    Стало известно о серьезной угрозе для американской экономики

    Мужчина открыл стрельбу по российским полицейским

    Врач описала идеальный кал

    Полиция задержала сообщницу расправившегося с предпринимательницей футболиста

    В Иране высказались о будущем Ормузского пролива

    Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу в честь своего 103-летия

    Боец ВСУ бросил раненую женщину со словами «кто бы мне помог»

    Оценены шансы «Манчестер Сити» на камбэк после разгрома от «Реала» в Лиге чемпионов

    Блогерша оголила ягодицы прямо на ковровой дорожке

    Все новости
