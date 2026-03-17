Врач описала идеальный кал

Гастроэнтеролог Невес: Идеальный стул имеет форму колбаски

Гастроэнтеролог Итала Невес заявила, что по консистенции кала можно судить о состоянии желудочно-кишечного тракта. В разговоре с изданием Metropoles она описала идеальный стул.

По словам Невес, идеальный кал является гладким и мягким, а также имеет форму колбаски. Очень твердый и фрагментированный кал указывает на запор и замедленный кишечный транзит, а пастообразный и жидкий возникает при диарее и быстром продвижении пищи по кишечнику.

Особого внимания заслуживает стул в виде тонкой ленты, подчеркнула врач. Обычно он появляется из-за сужения толстой кишки по тем или иным причинам.

Важно также следить за тем, чтобы в кале не было крови и слизи, добавила проктолог Мария Бьянка Корте. «Наличие крови или слизи может быть связано с доброкачественными состояниями, такими как геморрой или анальные трещины, но также может быть связано с воспалением кишечника или опухолями», — рассказала она.

