Врач призвал отказаться от пробуждения по будильнику на телефоне

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pvpproduction / Freepik

Врач Себастьян Ла Роса посоветовал отказаться от пробуждения по будильнику на телефоне по утрам. Его слова передает издание El Confidencial.

Как пояснил Ла Роса, когда человек заглядывает в телефон, чтобы выключить будильник, то его взгляд в любом случае цепляется за накопленные уведомления. В результате он продолжает лежать в постели, читая сообщения в мессенджерах или разбирая электронную почту, отметил доктор.

«Сообщения, заголовки, видео, напоминания всплывают. Минуты пролетают почти незаметно. К тому времени, как вы отложите телефон, день уже начался в бешеном ритме», — предупредил он. В связи с этим медик призвал приобрести отдельный будильник, а телефон оставлять за пределами спальни. Тогда день будет начинаться более расслабленно, а сэкономленное время можно использовать для неспешного душа и завтрака или общения с семьей, добавил Ла Роса.

Ранее сомнолог Карема Магомедова посоветовала не засыпать под телевизор. Она утверждает, что такая привычка приводит к подавлению выработки мелатонина.

