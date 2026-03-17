ВС России серьезно продвинулись на славянском направлении около Резниковки
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России серьезно продвинулись на славянском направлении в окрестностях Резниковки. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Уточняется, что бойцы заняли несколько лесополос и достаточно крупный лесной массив.

«В районе Кривой Луки продолжаются бои. Российские штурмовики выбивают противника из оборудованных в меловых склонах укреплений. Противник оказывает упорное сопротивление, понимая последствия утраты высот», — говорится в публикации.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на свои источники писал, что Вооруженные силы России продвинулись на славянском направлении. Сообщалось, что до Славянска Российской армии осталось пройти около 15-20 километров.

