Высокопоставленная макака сбросила в пруд одинокую обезьяну из японского зоопарка

В японском зоопарке изолировали обезьян, обижавших детеныша по кличке Панч

Сотрудники зоопарка в японском городе Итикава изолировали высокопоставленных макак, которые обижали детеныша по кличке Панч. Об этом сообщает издание The Tab.

Панч прославился в соцсетях в феврале 2026 года. Мать отказалась от него сразу после рождения, а другие обезьяны не хотят принимать его в стаю. Одинокому детенышу подарили плюшевого орангутана, и с тех пор они не расстаются.

В субботу, 7 марта, Панч оказался в пруду на территории вольера. Работники зоопарка сначала написали в соцсети X, что он упал туда сам, но после замечаний пользователей пересмотрели видеозаписи. Оказалось, что Панча сбросила в воду другая макака.

На следующий день нескольких макак с высоким положением в иерархии стаи отделили от группы. Их временно перевели в отдельный вольер, закрытый для посетителей.

