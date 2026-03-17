15:05, 17 марта 2026

Высокопоставленная макака сбросила в пруд одинокую обезьяну из японского зоопарка

Олег Парамонов
Фото: Reuters

Сотрудники зоопарка в японском городе Итикава изолировали высокопоставленных макак, которые обижали детеныша по кличке Панч. Об этом сообщает издание The Tab.

Панч прославился в соцсетях в феврале 2026 года. Мать отказалась от него сразу после рождения, а другие обезьяны не хотят принимать его в стаю. Одинокому детенышу подарили плюшевого орангутана, и с тех пор они не расстаются.

В субботу, 7 марта, Панч оказался в пруду на территории вольера. Работники зоопарка сначала написали в соцсети X, что он упал туда сам, но после замечаний пользователей пересмотрели видеозаписи. Оказалось, что Панча сбросила в воду другая макака.

На следующий день нескольких макак с высоким положением в иерархии стаи отделили от группы. Их временно перевели в отдельный вольер, закрытый для посетителей.

Ранее сообщалось, что по соцсетям разлетелись ролики из зоопарка японского города Итикава, на которых брошенного матерью детеныша макаки по кличке Панч обнимает пожилой сородич. Детеныш в ответ тоже обнял ее лапами.

