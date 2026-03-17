06:31, 17 марта 2026

Женщинам подсказали необычную технику орального секса

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Олеся Мелехина подсказала женщинам необычную технику орального секса, основанную на игре с температурами. Эту тему она подняла в своем Telegram-канале.

Мелехина предложила женщинам перед оральным сексом набрать в одну кружку холодную воду, а в другую — горячую. Также можно использовать чай или сок разных температур, уточнила она.

Затем необходимо прогреть ротовую полость с помощью горячего напитка, оставить во рту немного жидкости и приступить к оральному, пояснила специалистка. После этого она посоветовала проделать то же самое с холодным напитком.

Кроме того, перед оральным сексом можно рассосать мятную конфету. В качестве контрастной температуры во время самого процесса будет выступать периодическое теплое дыхание, добавила Мелехина.

Ранее сексолог Алина Мурзагалиева дала несколько советов людям, которые потеряли интерес к сексу. Она порекомендовала в такой ситуации снизить уровень стресса.

