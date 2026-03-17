09:38, 17 марта 2026

Жену участника СВО лишили выплат из-за вскрытых братом бойца фактов

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Кемеровской области жену участника специальной военной операции (СВО), не вернувшегося с фронта, лишили выплат, так как она проживала с другим мужчиной. Об этом сообщается на сайте Мариинского городского суда.

Как стало известно, признать женщину недостойной выплат помогли факты, вскрытые братом бойца. Россиянин узнал, что его родственник женился уже через четыре дня после заключения контракта с Минобороны. Кроме того, выяснилось, что супруга военного продолжала жить с другим мужчиной, с которым имеет совместного ребенка. Также оказалось, что ее сожитель пользуется машиной солдата, купленной им на заработанные на СВО деньги.

Убедившись, что россиянка преследовала корыстные цели, вступая в брак с военным, его брат обратился в суд с требованием признать брак фиктивным. При этом ответчица с обвинениями не согласилась.

Изучив доводы сторон, суд удовлетворил иск частично, отказав в признании брака недействительным, так как это возможно только по требованию прокурора. Однако в части признания женщины недостойным наследником судья встал на сторону брата военного, лишив женщину права на все выплаты, положенные членам семьи военнослужащего.

Ранее в Тисульском районе в Кемеровской области женщина вышла замуж за участвовавшего в СВО брата своего любовника. В результате россиянка получила несколько миллионов рублей за военнослужащего и продолжила жить с его родственником, от которого имеет ребенка.

