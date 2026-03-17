Жителям российского города посоветовали реже выходить на улицу

Жителей Владивостока призвали реже выходить на улицу из-за смога

Жителям Владивостока посоветовали сократить время пребывания на улице. Причина — задымление воздуха, вызванного горением сухой травы в Приморском крае, сообщил региональный минздрав.

«Взвешенные частицы и продукты горения могут вызывать обострение хронических заболеваний и ухудшать состояние даже у здоровых людей. В первую очередь страдают органы дыхания, сердечно-сосудистая система и глаза», — говорится в сообщении.

У людей также возможны головная боль, слабость и тошнота. Жителям города рекомендуют чаще проводить влажную уборку, использовать очистители воздуха, пить больше воды.

В ведомстве отметили, что обычные медицинские маски не защищают от смога. При появлении одышки необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

