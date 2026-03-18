Акробатка рухнула с высоты во время представления и попала на видео

17:00, 18 марта 2026Из жизни

В Китае акробатка упала с высоты во время представления и попала на видео
Никита Савин
В Китае акробатка рухнула с высоты нескольких метров на глазах у зрителей. Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент произошел во время представления в городе Лохэ, провинция Хэнань, в среду, 11 марта. На видео, снятое одним из очевидцев, попал момент, когда девушка выполняла акробатический номер с обручем, закрепленном на тросе подъемного крана. На записи видно, как она не справилась с одним из элементов трюка и упала под испуганные возгласы толпы.

Позже представители властей сообщили, что девушку сразу же увезли в больницу. Она получила легкие травмы, ее жизни ничего не угрожает. Как заявил один из свидетелей, акробатка упала на тонкий металлический каркас, который смягчил удар. «Не волнуйтесь, с ней все в порядке. Она не получила серьезных травм, только каркас погнулся. Она упала на живот и, вероятно, сломала ребро», — написал посетитель представления.

Материалы по теме:
Железный человек Как советский штангист Власов стал олимпийским чемпионом, кумиром Шварценеггера и соперником Ельцина
Железный человекКак советский штангист Власов стал олимпийским чемпионом, кумиром Шварценеггера и соперником Ельцина
15 февраля 2021
Каши переел Ради славы украинец превратил сына в бодибилдера, но что-то пошло не так
Каши переелРади славы украинец превратил сына в бодибилдера, но что-то пошло не так
14 марта 2018

Тем не менее многие люди в интернете возмутились, что девушка не использовала страховочный трос. Один пользователь написал, что небольшие труппы, выступающие в маленьких городах, часто включают в программу зрелищные, но очень опасные высотные трюки.

В октябре 2025 года сообщалось, что в Германии испанская воздушная гимнастка рухнула с трапеции на глазах у детей в цирке. Спасти артистку не удалось.

    Страна БРИКС отправила к Ормузскому проливу свой флот

    Названы самые популярные прически 2026 года

    Туриста ударили ножом в живот и бросили истекать кровью на популярном острове Европы

    Борющийся с раком Кушанашвили рассказал о съемках с калоприемником

    Долю иностранных дронов ВСУ оценили

    Инфляционные ожидания россиян выросли

    Назван единственный способ остановить «вакханалию» питбайкеров на дорогах

    Алаудинов позвонил выложившему пост с критикой СВО юристу и сделал заявление

    Российские судьи подкупили друг друга

    Подмосковным расчленителем оказался стриптизер

    Все новости
