Воздушная гимнастка получила смертельные травмы на глазах у детей в цирке

Испанская гимнастка Барсело разбилась во время выступления в Германии

В Германии испанская воздушная гимнастка рухнула с трапеции на глазах у детей в цирке. Об этом сообщает Daily Mail.

Несчастный случай произошел с 27-летней Мариной Барсело, которая выступала в труппе цирка Пола Буша в городе Баутцен, федеральная земля Саксония. Женщина упала с высоты около пяти метров во время выступления и получила смертельные травмы. Ей оказали первую помощь на месте, однако спасти не смогли.

Это произошло на глазах у сотни зрителей, большую часть которых составляли семьи с маленькими детьми. Многим из них понадобилась помощь психологов после случившегося.

Барсело родилась на Майорке и занималась гимнастикой более 10 лет. С 2018 года она выступала в составе различных цирковых трупп. Полиция расследует случившееся. У правоохранителей есть подозрение, что Барсело стало плохо во время выступления, именно это послужило причиной несчастного случая.

Ранее сообщалось, что в Египте цирковой тигр напал на человека во время представления. Происшествие попало на видео.