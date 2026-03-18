10:09, 18 марта 2026

Алиев обсудил с Мерцем влияние войны Ирана и США на постсоветский регион

Алевтина Запольская
Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и канцлер ФРГ Фридрих Мерц обсудили влияние войны Ирана и США на Южный Кавказ. Обсуждение двух лидеров воздействия конфликта на часть постсоветского региона приводит агентство Azertag.

«В ходе телефонного разговора была выражена обеспокоенность в связи с сохраняющейся напряженностью на Ближнем Востоке, состоялся обмен мнениями о ее возможном влиянии на регион Южного Кавказа», — говорится в пресс-релизе.

Алиев и Мерц также обсудили перспективы отношений между Баку и Берлином. Кроме того, политики высказались о расширении связей между Азербайджаном и Европейским союзом. Мерц также приветствовал продолжение мирного процесса между Баку и Ереваном.

Неделей ранее, 11 марта, Ильхам Алиев созвонился с президентом России Владимиром Путиным. Они также обсудили по телефону ситуацию в Иране.

В 2025-м году посол Словакии в Азербайджане Эльчин Гасымов заявил, что Баку заинтересован в сотрудничестве с Североатлантическим альянсом (НАТО) по защите энергообъектов «от террористических атак».

