Банда за минуту ограбила ювелирный магазин на 139 миллионов рублей и попала на видео

В США банда ограбила ювелирный магазина на 1,7 миллиона долларов за 70 секунд

В США неуловимая банда ограбила ювелирный магазин в Калифорнии на 1,7 миллиона долларов (139,4 миллиона рублей) чуть более чем за минуту. Об этом пишет New York Post.

Нападение на магазин в городе Фримонт произошло еще 18 июня 2025 года, однако ролик был опубликован в марте. На видео, снятое камерами наблюдения, попал момент, когда почти два десятка преступников в масках ворвались в торговую точку, начали крушить витрины молотками и кирками и запихивать драгоценности в рюкзаки. Затем они скрылись на нескольких автомобилях.

Как позже рассказали пострадавшие торговцы, всего за 70 секунд грабителям удалось вынести около 80 процентов украшений с витрин. В полиции отметили, что все машины бандитов были угнанными и покинули место преступления разными путями, чтобы затруднить преследование. В итоге удалось задержать только четверых подозреваемых, причем двоих из них пришлось позже отпустить.

Как отмечает издание The Mercury News, ограбление может показаться хаотичным, однако оно было тщательно спланировано, а каждый участник банды точно знал, что делает. Большинство преступников до сих пор остаются на свободе.

Ранее сообщалось, что в Великобритании разыскивают неизвестных, которые среди рабочего дня ограбили ювелирный магазин в графстве Хартфордшир. Преступники добрались до драгоценностей при помощи огромной циркулярной пилы и попали на видео.