12:41, 18 марта 2026

Бобровский установил рекорд по количеству матчей в НХЛ среди российских вратарей

Вратарь «Флориды Пантерз» Бобровский покорил рубеж в 800 матчей в НХЛ
Владислав Уткин

Фото: Rick Osentoski / Imagn Images / Reuters

Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский установил рекорд по количеству матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских голкиперов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бобровский стал первым вратарем из России, который покорил рубеж в 800 матчей. По этому показателю он обошел Николая Хабибулина, который провел 799 игр.

Рекордной для Бобровского стала игра с «Ванкувер Кэнакс». В ней хоккеисты «Пантерз» уступили со счетом 2:5.

Ранее Бобровский устроил драку во время матча с «Сан-Хосе Шаркс». Он пробежал всю площадку для того, чтобы сразиться с вратарем «акул» Алексом Недельковичем.

В регулярных чемпионатах НХЛ 37-летний россиянин провел 800 матчей в составе «Филадельфии Флайерз», «Коламбус Блю Джекетс» и «Флориды Пантерз», в которых одержал 453 победы и отразил 91,2% бросков, пропуская в среднем по 2,60 гола за игру. Бобровский является двукратным обладателем «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю сезона.

