Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
06:43, 20 января 2026Спорт

Российский хоккейный вратарь устроил жесткую драку на матче НХЛ

Российский вратарь Бобровский устроил жесткую драку с американцем на матче НХЛ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Сергей Бобровский

Сергей Бобровский . Фото: Joel Auerbach / Icon Sportswire vi / Global Look Press

Российский хоккейный вратарь Сергей Бобровский устроил жесткую драку со своим американским коллегой во время матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел в третьем периоде игры между клубами «Флорида Пантерз» и «Сан-Хосе Шаркс». После начавшейся потасовки между полевыми игроками Бобровский решил заступиться за товарища по команде. Голкипер оставил свои ворота и пробежал через всю площадку, чтобы накинуться на вратаря «Шаркс» Алекса Недельковича.

После этого спортсмены начали избивать друг друга в полной экипировке — их смогли разнять только когда оба оказались на льду. В результате они получили по семь минут штрафа, а матч в итоге закончился со счетом 4-1 в пользу «Сан-Хосе».

Ранее российский форвард «Филадельфия Флайерс» Матвей Мичков устроил драку с американцем Блейком Лизоттом из «Питтсбург Пингвинс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Молдавия выйдет из состава стран СНГ. С чем связано решение и какие потери уже понесла республика?

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    В России оценили состояние переговоров о мире с Украиной

    Женщина пережила околосмертный опыт и назвала его волшебным

    В сети обсудили внешность 79-летнего Сильвестра Сталлоне на видео из спортзала

    Раскрыт возраст наибольшей сексуальной активности у женщин

    Раскрыта личная выгода Трампа от присоединения Гренландии

    В Раде сделали заявление об утраченных территориях

    Российский хоккейный вратарь устроил жесткую драку на матче НХЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok