Российский хоккейный вратарь устроил жесткую драку на матче НХЛ

Российский вратарь Бобровский устроил жесткую драку с американцем на матче НХЛ

Российский хоккейный вратарь Сергей Бобровский устроил жесткую драку со своим американским коллегой во время матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел в третьем периоде игры между клубами «Флорида Пантерз» и «Сан-Хосе Шаркс». После начавшейся потасовки между полевыми игроками Бобровский решил заступиться за товарища по команде. Голкипер оставил свои ворота и пробежал через всю площадку, чтобы накинуться на вратаря «Шаркс» Алекса Недельковича.

После этого спортсмены начали избивать друг друга в полной экипировке — их смогли разнять только когда оба оказались на льду. В результате они получили по семь минут штрафа, а матч в итоге закончился со счетом 4-1 в пользу «Сан-Хосе».

Ранее российский форвард «Филадельфия Флайерс» Матвей Мичков устроил драку с американцем Блейком Лизоттом из «Питтсбург Пингвинс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.