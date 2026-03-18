Бытовые привычки девушки стали причиной размышлений о ее психическом здоровье

Пользовательница Reddit с ником Sugar-maddie- пожаловалась на необычное поведение своей соседки по квартире, с которой учится в одной школе. По словам девушки, родители соседки — выходцы из Нигерии, поэтому она связала странности с культурной разницей между ними.

«Она хранит тарелки и столовые приборы не в кухонных шкафах, а в своей комнате. Помыв посуду, она сразу несет ее к себе, не вытирая насухо. В итоге пол на кухне становится липким и мокрым, а на ковре остаются темные следы от воды, ведущие к ее двери», — рассказала девушка.

Однако куда больше ее насторожила привычка соседки бесцельно включать воду на кухне сразу после прихода домой. То же самое она периодически делает в течение дня, и тогда, намочив руки, она не вытирает их, из-за чего дверные ручки в квартире постоянно влажные. Вернувшись после этого ритуала в комнату, она может тут же снова отправится на кухню и повторить его.

«Кроме того, она не пользуется освещением. Она готовит в темноте в девять часов вечера, порой оставляя плиту без присмотра, что активирует пожарную сигнализацию. В моей комнате нет освещения, поэтому мне пришлось купить собственный светильник. У нее же нет даже его», — отметила автор.

Других пользователей насторожило поведение соседки. Никакой связи с ее этническим происхождением они не увидели, зато предположили наличие у нее обсессивно-компульсивного расстройства или даже начальных стадий шизофрении.

«Как медсестра психиатрического отделения на пенсии, я сразу же подумала о ее психическом здоровье. Вероятно, она относится к возрастной группе, когда проявляются такого рода проблемы. Ее поведение очень странное. Если задавать вопросы, ответы, скорее всего, будут непонятными», — написала одна из пользовательниц.

