Данные о расследовании ФСБ в отношении гендиректора брянского завода оказались фейком

Сообщение о расследовании ФСБ после удара ВСУ по Брянску оказалось недостоверным

Распространившиеся в сети данные о том, что агентство РИА Новости опубликовало письмо ФСБ о расследовании в отношении генерального директора брянского предприятия «Кремний ЭЛ», являются фейком. Документ якобы от имени службы полон ошибок и несостыковок.

В публикациях в соцсетях и Telegram-каналах утверждалось, что служба направила генеральному директору предприятия Олегу Данцеву письмо, где обвинила его в халатности при обеспечении антитеррористической защищенности. Отмечалось, что удар ВСУ по заводу в Брянске привел к разрушениям и жертвам среди сотрудников. ФСБ связала высокую точность попаданий с утечкой конфиденциальной информации о расположении ключевых мощностей и уязвимых точек. Также указывалось, что Данцев позволял себе неосторожные высказывания о стратегической важности предприятия для российского ОПК.

Авторы фейка в качестве первоисточника информации ссылаются на РИА Новости, однако таких материалов агентство не публиковало. Кроме того, ничего подобного нет и на странице политического обозревателя Кирилла Стрельникова, которому приписывают авторство.

Письмо якобы от ФСБ составлено с ошибками. Так, неверно указано название компании, возглавляемой Данцевым. Официально оно пишется следующим образом — АО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ». В фейковом же документе — АО «Группа Кремний Эл». Грамматические ошибки есть и в тексте — например, ненужные запятые (халатность в обеспечении антитеррористической защищенности, напрямую привела к человеческим жертвам). ФСБ также якобы требует от руководства отчета, который нужно прислать на электронный адрес 2slu-fs-menshikovk@mil-ru.digital, не имеющий отношения к ведомственным средствам связи. Примечательно, что домен @mil-ru.digital уже использовался в других фейках — например, о

сборе личных данных Фондом «Защитники Отечества». Сам документ распространяется украинскими источниками в сообществах в соцсетях.

Наконец, данные о том, что завод «Кремний» в Брянске является одним из крупнейших и ведущих предприятий на территории России по производству микроэлектроники, общеизвестны и не считаются секретными, так что заявления Олега Данцева о важности предприятия не могли сделать его целью ВСУ. Кроме того, завод атакован не впервые — случаи с ударами беспилотников ВСУ происходили в 2025 и 2024 годах.

Информация о расследовании ФСБ в отношении Олега Данцева из-за халатности не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

