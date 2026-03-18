Дмитриев: НАТО поддерживает Украину, а не США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на фоне ситуации с Ормузским проливом рассказал, что НАТО поддерживает Украину, но не США. Об этом он упомянул в соцсети X.

«Союзники НАТО поддерживают Украину, но не США», — подчеркнул он

Так Дмитриев прокомментировал публикацию НАТО. В ней сказано, что члены альянса продолжают поддерживать Киев.

Рнаее сообщалось, что американскому лидеру Дональду Трампу поступило необычное предложение после его призыва к ЕС отправить военные корабли для защиты Ормузского пролива. Предложение заключается в том, чтобы администрация США самостоятельно решила проблему, направив в регион свой крупнейший авианосец Gerald R. Ford.

СМИ, в свою очередь, пишут, что открытие Ормузского пролива без прекращения огня в войне с Ираном маловероятно.