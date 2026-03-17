Названо условие для открытия Ормузского пролива

00:23, 18 марта 2026Мир

Bloomberg: Открытие Ормузского пролива без прекращения огня маловероятно
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Открытие Ормузского пролива без прекращения огня в войне с Ираном маловероятно. Об этом сообщает Bloomberg.

«Официальные лица заявляют, что дополнительные военно-морские силы мало что добавят к уже имеющемуся значительному присутствию США в регионе — и все равно будут далеки от того, что необходимо для существенного разблокирования пролива», — отмечается в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, отправить военные корабли в Ормузский пролив.

До этого профессор Японского института международных проблем Тэцуо Котани рассказал о значимости переброски морской пехоты США с Окинавы на Ближний Восток. По его словам, это, вероятно, свидетельствует о подготовке к операции по захвату иранских островов в Ормузском проливе.

