20:58, 18 марта 2026

Глава ЦРУ высказался о продолжении помощи Украине во время войны с Ираном

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

США продолжат помогать Украине в конфликте с Россией, несмотря на продолжающуюся войну с Ираном. Об этом заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф, передает РИА Новости.

«Я уверен, что мы можем решать несколько задач одновременно: преследовать свои цели на Ближнем Востоке и при этом продолжать оказывать поддержку в связи с конфликтом на Украине», — сказал он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что у него плохие предчувствия по поводу войны США и Израиля с Ираном. По его словам, фокус внимания Вашингтона сместился с Украины на Ближний Восток.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий в регионе. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации ближневосточного конфликта.

