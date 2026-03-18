Внешний вид Хейли Бибер в прозрачном платье раскритиковали в сети

Американская модель Хейли Бибер в прозрачном платье пришла на вечеринку певицы Бейонсе и рэпера Jay-Z и была раскритикована в сети. Кадры и комментарии опубликованы в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя манекенщица прибыла на мероприятие, уготованное после после официального банкета Vanity Fair. Для данного случая звезда выбрала черное прозрачное платье The Attico, состоящее из сетки и кружева и украшенное розовым бюстгальтером.

Зрители оценили внешний вид Бибер в комментариях под постом. «Ничего особенного, ожидала большего», «Леопард и кружева...», «Ее лицо ужасно», «Почему люди хвалят ее, она выглядит на 40 лет», «Очень скучно», — заявили они.

В феврале Хейли Бибер без бюстгальтера стала лицом журнала Vogue. Манекенщица позировала в объективах творческого дуэта фотографов Луиджи и Янго.