Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:14, 18 марта 2026

Хирург назвал возможную причину перемен во внешности Ди Каприо

Хирург Анил Шах: Преображение Ди Каприо может быть связано с отказом от алкоголя
Карина Черных
Карина Черных

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Американский пластический хирург Анил Шах назвал возможную причину перемен во внешности американского актера Леонардо Ди Каприо. Его комментарий публикует Daily Mail.

Отмечается, что поклонники артиста, телезрители и пользователи сети обратили внимание на его преображение. В свою очередь, врач предположил, что похудение звезды и избавление от отечности могут быть связаны с отказом от алкоголя, который вызывает воспаление в организме и форсирует его увядание.

«Алкоголь — это токсин, и исследования показывают, что он ускоряет старение, в том числе мозга, кожи, лица — всего», — заверил медик.

Ранее в марте сообщалось, что Ди Каприо привел на «Оскар» молодую модель вместо матери.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страна БРИКС отправила к Ормузскому проливу свой флот

    Кровожадные слепни стали просыпаться раньше обычного в России

    Российский депутат назвала муфтиками молящихся напоказ мусульман

    Цены на нефть резко выросли на фоне эскалации на Ближнем Востоке

    В МИД Украины заявили о паузе в переговорах с Россией

    Выяснился мотив изрезавшей сына в Ногинске матери

    МИД раскрыл кураторов киевских ударов

    Зеленский высказался о преодолении Европой вето Венгрии по кредиту Украине

    Хирург назвал возможную причину перемен во внешности Ди Каприо

    К Санду обратились словами Путина накануне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok