Иран ответил на расправу над серым кардиналом

14:07, 18 марта 2026Мир

Иран в ответ на расправу над Лариджани ударил по израильским самолетам
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Иран в ответ на расправу над секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ударил по израильским самолетам-заправщикам в аэропорту Бен-Гурион. Об этом сообщает Tasnim.

«Утром в отместку за (...) Али Лариджани и генерал-майора [командира добровольческих сил] Гулямрезы Сулеймани была нанесена волна ударов беспилотников по месту расположения стратегических самолетов-заправщиков», — утверждается в публикации.

Лариджани считают серым кардиналом и одной из наиболее влиятельных фигур в Исламской Республике. Ранее власти Ирана подтвердили информацию о его уходе из жизни в результате удара США и Израиля.

10 марта президент России Владимир Путин и его коллега из Ирана Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

