Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:01, 18 марта 2026

Иран решил использовать новый вид оружия против США и Израиля

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Majid Asgaripour / West Asia News Agency / Reuters

Иранские военнослужащие намерены использовать новое оружие против США и Израиля. Об этом заявил представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия, его слова передает агентство Fars.

«В ближайшие дни войны мы будем использовать более современное оружие», — отметил он.

Ранее США и Израиль планировали убедить руководство Сирии принять участие в конфликте с радикальной исламистской группировкой шиитского толка «Хезболла» в Ливане. Сообщается, что Дамаск решительно отверг все просьбы.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале новой масштабной волны ударов по Ирану. Одновременно израильские военные бьют по объектам шиитского движения «Хезболла» в ливанской столице Бейруте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok