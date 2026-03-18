Иран впервые применил «Хадж Касем»

09:45, 18 марта 2026Наука и техника

Иран впервые показал пуск баллистической ракеты «Хадж Касем»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал ImpNavigator

Иран применил баллистические ракеты средней дальности (БРСД) «Хадж Касем» (Haj Qasem) в ходе очередной волны ответных ударов. На первые кадры пуска обратил внимание Telegram-канал ImpNavigator.

На записи показан старт и полет твердотопливных БРСД. Из-за качества видео сложно определить модификацию запущенного изделия. Помимо базовой ракеты, существует высокоточная «Касем Басир» (Qasem Basir), которую оснащают оптико-электронной головкой самонаведения.

БРСД «Хадж Касем», которую назвали в честь генерал-лейтенанта Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, представили в 2020 году. Дальность ракеты с 500-килограммовой боеголовкой составляет 1400 километров. В 2025-м раскрыли особенности усовершенствованной «Касем Басир». Считается, что она способна преодолевать системы противоракетной обороны противника и поражать цели с высокой точностью.

В марте появился ролик, демонстрирующий полет облака из десятков суббоеприпасов иранской БРСД «Хорремшехр-4». Применение ракеты запечатлел летчик.

