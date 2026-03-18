Известный ведущий раскритиковал «не выглядящих как женщины» россиянок в растоптанных кедах

Журналист Стиллавин заявил, что современные женщины стали хуже одеваться

Известный российский журналист и радиоведущий Сергей Стиллавин (настоящая фамилия — Михайлов) пожаловался на то, что современные женщины стали хуже одеваться и начали ходить в растоптанных кедах. Об этом он заявил в интервью актеру Вячеславу Манучарову, доступном на Rutube.

Во время разговора Манучаров и Стиллавин пришли к выводу, что из-за пропаганды идей феминизма, которую радиоведущий назвал «фемшизой», женщины перестали выполнять домашние дела, которые, как он считает, приносили им удовольствие. Например, стали реже готовить для близких и начали меньше жалеть мужчин. Радиоведущий считает, что именно из-за таких изменений в женском поведении мужчины все чаще предпочитают одиночество созданию семьи.

«Бардак начался с того, что стал исчезать церемониал. Когда девушка шла на свидание в платье и в туфлях на каблуках. (...) Они сначала надели кеды с платьем. Все сначала [подумали]: "Вау". Потом привыкли. Потом вместо платья образовался балахон этот безразмерный, оверсайз, да? А потом что? Если ты не выглядишь как женщина, ты и не ведешь себя как женщина, правильно?» — сказал Стиллавин.

Ведущий также заявил, что у современных женщин ухудшилась походка. Стиллавин объяснил это тем, что они носят кеды, в которых у них «растаптываются» ноги. Он также добавил, что, гуляя по центру Москвы, не всегда может определить, идет перед ним мужчина или женщина.

