Россия
06:26, 18 марта 2026

Названы важные преобразования в Крыму после воссоединения с Россией

Марина Совина
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Фантастические преобразования произошли в Крыму за последние 12 лет. Речь идет о моменте возвращения в состав России, к такому выводу пришел глава крымского парламента Владимир Константинов, пишет РИА Новости.

Крым воссоединился с Россией 12 лет назад по итогам референдума. Он прошел 16 марта 2014 года. Договор о принятии полуострова в состав РФ был подписан уже 18 марта.

«В Крыму в составе России произошли фантастические экономические и инфраструктурные преобразования», — отметил парламентарий.

Благодаря поддержке федерального центра Крым за последние 12 лет добился невиданного инфраструктурного развития, резюмировал Константинов.

Ранее в Кремле ответили на слова Владимира Зеленского о присоединении Крыма, назвав полуостров неотъемлемой частью России. Дмитрий Песков заявил о гордости за жителей полуострова, которые 12 лет назад проголосовали на референдуме за присоединение к РФ.

До этого Зеленский, отвечая на вопрос, какие отношения он поддерживает с российскими гражданами, с которыми познакомился до 2014 года благодаря работе в России, назвал сторонников присоединения Крыма нечеловеческими существами.

