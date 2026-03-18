Любителей вейпов предупредили о риске одного заболевания

Эксперт Маджересон: Совместное использование вейпа может привести к менингиту

Иммунолог Ребекка Драммонд и эксперт индустрии вейпинга Шейн Маджересон предупредили любителей вейпа о том, что совместное использование этого устройства с другими людьми увеличивает риск одного опасного заболевания. Их слова приводит издание Mirror.

Драммонд, говоря о вспышке менингита в Великобритании, объяснила, что заразиться им можно при тесном контакте, например, при поцелуях и совместном употреблении напитков. Маджересон добавил, что в больших компаниях люди также часто передают вейпы друг другу и таким образом обмениваются слюной.

«Во время вспышек инфекционных заболеваний совместное использование всего, что входит в контакт со слюной, включая вейпы, увеличивает риск распространения бактерий и вирусов. Это может привести к заражению обычными вирусными инфекциями, такими как простуда и грипп, и к более серьезному заболеванию — менингиту», — предупредил Маджересон.

Специалисты призвали относиться к вейпам так же, как к другим предметам личного пользования, например, зубным щеткам или бутылкам с напитками, и не делиться этими предметами с другими людьми.

